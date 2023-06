Tunisie : L’ISIE fait le point sur l’opÃ©ration de dÃ©limitation territoriale des Imadas

Tunisie : L’ISIE fait le point sur l’opération de délimitation territoriale des Imadas

L’instance supérieure indépendante pour les élections fait le point, ce jeudi 01er Juin, sur l’état d’avancement de l’opération de délimitation territoriale des circonscriptions électorales locales, sur la base des données de l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC), et du Centre national de la Cartographie et de la Télédétection (CNCT).

La Tunisie compte 279 délégations et 2085 imadas.

Selon un état arrêté le 31 Mai 2023, sur les 2085 localités, quelque 1064 (51,03 %) ont été finalisées sur le terrain, et 774 (37,12 %) ont vu leur PV descriptif achever.

Reste 371 localités (17,79 %), qui ont été techniquement entérinées.

