Tunisie : Annonce importante de la Chambre de Commerce et dâ€™Industrie de Sfax Ã  l’adresse des opÃ©rateurs Ã©conomiues

Tunisie : Annonce importante de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax à l’adresse des opérateurs économiues

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax porte à la connaissance de l’ensemble des acteurs économiques, les opérateurs d’Import/ Export, les distributeurs et autres intéressés au marché africain, que le certificat d’origine de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), est actuellement disponible et sera utilisé à la demande.

Les opérateurs économiques souhaitant effectuer des transactions commerciales, dans le cadre de ce nouvel accord, et bénéficier de ce certificat, devront entrer en contact avec le centre des procédures de ladite chambre pour demander davantage d’explications.

Le certificat d’origine sert à prouver l’origine des marchandises, et est nécessaire en commerce international, pour répondre aux conditions commerciales et douanières, et effectuer les formalités y afférentes.

La Tunisie est membre de la ZLECAF, en a ratifié les accords en août 2020. La zone de libre-échange africaine promeut l’approche des corridors commerciaux, en vue de développer les échanges commerciaux inter-africains, par voie terrestre à travers les points de passage et les postes frontaliers des différents pays.

Une délégation de haut niveau du secrétait de la ZLECAF achève ce vendredi 18 août une visite de 4 jours en Tunisie, dans le cadre de son projet sur « les corridors commerciaux terrestres », au profit des pays de l’Afrique du Nord.

