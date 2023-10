Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur rÃ©vÃ¨le le bilan des campagnes sÃ©curitaires menÃ©es dans les environs des Ã©coles et universitÃ©s

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur révèle le bilan des campagnes sécuritaires menées dans les environs des écoles et universités

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 13 Octobre, le bilan des campagnes sécuritaires menées, concomitamment, par la police et la garde nationale, dans l’environnement des établissements éducatifs et universitaires, dans l’ensemble du territoire national, pendant les trois semaines écoulées.

Ces opérations qui visent « à sécuriser les établissements éducatifs et leur environnement, et les protéger des différentes formes de crime, et à contrer les fléaux attentatoires à l’ordre public » ont débouché sur l’arrestation de 2153 personnes recherchées pour leur implication dans des affaires de droit commun, indique le même département dans un communiqué.

Lesdites campagnes ont permis également, d’effecteur 100 462 contrôles réglementaires des personnes, de procéder à la saisie de 1399 motos ne possédant pas tous leurs papiers légaux, ainsi que que 61 véhicules dans la même situation, d’établir 115 PV judiciaires, et de lever 6824 contraventions routières.

Par ailleurs, 19 affaires de consommation et de commercialisation de drogue ont été enregistrées, et 26 personnes impliquées dans ce domaine, ont été arrêtées dans les environs des établissements éducatifs.

La même département fait part, par ailleurs, de 53 campagnes de sensibilisation dans des établissements scolaires dans l’ensemble des gouvernorats de la république, dans le domaine de la prévention et des secours préliminaires, ainsi qu’en matière de sécurité routière, de lutte contre la violence en milieu scolaire, et de risques liés à la consommation de la drogue..,

La DGGN avait fait état ce matin d’arrestations et de saisie de stupéfiants, à proximité des écoles et des universités, dans différentes régions du pays.

