Arrivée ce soir à la Goulette d’un paquebot avec à son bord des aides de la colonie tunisienne en France à la Palestine

Le paquebot, Carthage, appareillere ce soir, à la Goulette, avec à son bord des aides de la colonie tunisienne en France, au peuple palestinien, d’une valeur de 30 tonnes, répartis en six camions, lesquels seront affrétés dans des avions, et acheminés vers l’aéroport, el-Arish, en Egypte en l’espace de 10 jours, a déclaré le président de l’association internationale de la Coopération et du développement, Abderrahman Ould el-Haj.

Cette initiative est organisée en coordination des associations du Sud tunisien en France, en collaboration avec l’association internationale de la Coopération et de Développement, sous l’égide du Croissant rouge tunisien.

Ces aides sont, particulièrement, constituées d’équipements médicaux, médicaments, lait pour enfants, chaises roulantes, des générateurs électriques, des couvertures, des tentes, des couches…

Un point de presse sera organisé ce soir au port de la Goulette, autour de l’arrivée du bateau.

