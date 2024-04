Tunisie : Le nouveau Directeur Général de la Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement installé dans ses fonctions

Néjib Ben Cheikha a été installé hier, dimanche 07 avril, dans ses nouvelles fonctions, à la tête de la Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement, en présence de la ministre de l’Equipement et de l’Habita, Sarra Zaâfrani Zenzeri, du président et des membres du Conseil d’administration, côté saoudien, par la technique de visioconférence, ainsi que des membres du Conseil d’administration côté tunisien.

Zenzeri, citée par un communiqué de son ministère, a souligné l’important rôle joué par la société, et sa contribution en matière d’organisation du tissu urbain et de préservation de l’environnement dans la région du Lac de Tunis Nord, ainsi que son rôle en matière de relance de l’activité économique dans le pays.

Elle a appelé à continuer à œuvrer, davantage, à développer l’activité de la société et à réaliser de nouveaux projets urbains.

Néjib Ben Chikha est un ingénieur général, diplômé de l’école nationale d’ingénieurs de Tunis. Il a une expérience dépassant les 35 ans dans le domaine de la gestion des projets, de la planification et de la gestion des ressources humaines. Il a occupé plusieurs postes fonctionnels, dernière en date, directeur hors classe des eaux urbaines, au sein du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

