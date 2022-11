30 entreprises tunisiennes au salon du pétrole, gaz et énergies renouvelables à Tripoli

La chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax annonce la participation de 30 entreprises tunisiennes au salon du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, (Libya Oil Gas and Renewable Energies), prévu du 28 au 30 novembre 2022, à Tripoli.

« Ce salon représente une importante opportunité pour les hommes d’affaires tunisiens, pour exposer leurs produits et services sur le marché libyen, et examiner les moyens de coopération et de rencontre avec les hommes d’affaires et investisseurs locaux et étrangers », indique la chambre dans un communiqué.

30 entreprises tunisiennes dans le secteur pétrolier, de gaz, d’énergies renouvelables, des services pétroliers, de maintenance, de pièces de rechange, de produits bruts, d’assurance, de sécurité, d’approvisionnement, de transport, de chargement, de sous-traitance, etc. prendront part à cet événement, selon la même source.

La chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax annonce la tenue de rencontres d’affaires et de partenariat à l’intention des participants tunisiens, en collaboration avec la chambre du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture de Tripoli, pour consolider les perspectives de coopération tuniso-libyenne dans ce secteur vital, notamment face aux répercussions de la guerre ukrainienne, et son impact sur la raréfaction des produits énergétiques et la hausse des prix sur le marché mondial.

Gnetnews