4 millions de Tunisiens fréquentent les mosquées le vendredi, les imams sont libres de choisir le thème de leur prêche (ministre)

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté ce jeudi 23 novembre, le projet du budget du ministère des Affaires religieuses du nouvel exercice, à 134 voix favorables, 05 abstentions et 02 oppositions, à l’issue d’une plénière où le débat général a été suivie par la réponse du ministre aux interventions des députés.

Ibrahim Chaïbi a déclaré, auparavant, que 4 millions de Tunisiens fréquentent les mosquées le vendredi, (Jour de grande prière pour les musulmans), d’où la nécessité qu’il y ait un imam qui profère un discours apaisé et sage, déplorant que les mosquées se soient transformées, la période écoulée en théâtre de discorde.

Aucune mosquée sur l’ensemble des 6 mille lieux de culte sous l’égide du ministère n’échappe à son contrôle, a déclaré le ministre des Affaires religieuses.

C’est le ministère qui désigne le staff de la mosquée, le contrôle, et le démet de ses fonctions, s’il manque aux exigences de la mission qui lui est confiée, a-t-il indiqué. Même s’ils sont peu nombreux, les prédicateurs sont chargés d’assurer le suivi de ces mosquées.

L’imam a toute latitude de choisir le thème de son prêche, à condition que son discours ne soit pas instrumentalisé pour des fins politiciennes, a souligné le ministre, signalant ne pas être enclin à l’unification des sujets des sermons du vendredi.

Le ministre a annoncé le projet de création d’une école nationale des cadres religieux à Tunis pour former et recycler ces cadres, de manière à ce que le discours soit tunisien et zeitounien, et à mettre un terme au désordre en matière des Fatwas.

Chaïbi a, par ailleurs, appelé à promouvoir le tourisme religieux. La Tunisie recèle des sites religieux, des endroits historiques et archéologique rares, ainsi que des mausolées, deux compagnons du prophète sont inhumés dans notre pays, à Gabès et à Kairouan, un riche patrimoine pouvant être exploité, a-t-il déclaré.

Il a fait état du programme de son ministère d’améliorer la prestation de muezzins, l’année prochaine, en choisissant de belles voix pour l’appel à la prière, des sessions de formation de psalmodie du Saint-Coran seront, par ailleurs, organisées.

Gnetnews