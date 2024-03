637 infractions relevées au cours du 4ème jour du mois de Ramadan

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce que 637 infractions économiques ont été relevées, à l’issue des opérations de contrôle économique menées le 4ème jour du Ramadan.

Le ministère fait état de la saisie de 3,2 tonnes de légumes et fruits, 12,9 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire, 1,15 tonnes de son de blé (Sédari), 36 kg de sucre subventionné et de riz, 98 litres d’huile subventionnée, 465 litres de lait, et 1177 paquets de cigarette.

Au total, 3743 visites de contrôle ont été effectuées dans le cadre du programme de contrôle économique conjoint des circuits de distribution.

Gnetnews