La Tunisie, cible d' »une campagne de dénigrement des médias marocains », le SNJT dénonce

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pointe « la campagne méthodique menée par des médias et sites marocains contre l’Etat tunisien, suite à la polémique ayant accompagné la visite du chef du front Polisario en Tunisie, pour prendre part à la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad VIII ».

Le SNJT dit « avoir intercepté une propension délibérée à sortir ce différend diplomatique et politique de son contexte officiel, vers des campagnes de dénigrement méthodiques et inacceptables contre la Tunisie, peuple et institutions ».

Le Syndicat des journalistes met en garde contre « la poursuite de l’adhésion de certains médias marocains et étrangers, à l’instrumentalisation claire de cette affaire pour servir des agendas politiques ».

Le syndicat appelle « toutes les forces nationales et civiles à contrer, avec force, tout ce qui est de nature à attenter à la souveraineté de l’Etat tunisien, et son invulnérabilité ».

« Le militantisme des forces civiles et politiques contre le pouvoir en Tunisie, pour des affaires de libertés, de droits de l’homme et de bonne gouvernance, ne les empêchent pas de s’acquitter de leur rôle national en matière de défense des intérêts du pays », souligne-t-il.

Le syndicat des journalistes tunisiens appelle les médias nationaux « à traiter, en toute responsabilité, avec ces campagnes ».

« Il est du devoir des médias de rapporter les vérités et de les expliquer aux récepteurs, en toute objectivité et précision », tout en assurant « la défense des intérêts vitaux du pays et de sa souveraineté ».

Gnetnews