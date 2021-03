Le 2ème Tech Trends by TT au rendez-vous : « la digitalisation : vecteur de croissance des PME »

Après avoir organisé, en novembre dernier, son premier webinaire au cours duquel l’opérateur a abordé la thématique de l’inclusion digitale en tant que levier économique et social, Tunisie Telecom, organise, ce mercredi 31 mars 2021, un deuxième webinaire.

Tech Trends revient pour une deuxième édition sous le thème « la digitalisation vecteur de croissance des PME ».

Le Webinaire sera diffusé le Mercredi 31 Mars à 15h30 sur les pages officielles de Tunisie Telecom sur Facebook et sur LinkedIn ainsi que sur les ondes de Radio Express FM.

La situation actuelle nous l’a bien prouvé : la digitalisation est le must have des entreprises, et cette édition va vous éclairer sur la nécessité d’opter pour la digitalisation de votre entreprise et comment piloter ce changement.

Découvrez lors de ce rendez-vous en quoi la digitalisation des PME est indispensable pour la croissance de votre PME? Comment se construit la digitalisation des PME sous d’autres cieux ? Quels sont les attentes du client des PME sur le digital ?

Au rendez de ce 2ème webinaire, un panel d’experts de haut niveau, avec des témoignage d’entreprises nationales sur les freins et les forces de la digitalisation, des success stories de PME tunisiennes, un éclairage sur le rôle central de Tunisie Telecom dans l’écosystème entrepreneurial à travers les solutions qu’elle propose, et en présence d’un expert international en conseil en stratégie pour présenter un benchmark des PME à l’échelle internationale.

Alors, n’attendez plus pour vous inscrire sur https://techtrendsbytt.tn/ et via les pages officielles de Tunisie Telecom sur Facebook et sur LinkedIn .

Communiqué