A Moscou, la Tunisie affirme sa politique d’ouverture en matière de partenariats

Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a affirmé lors de sa visite à Moscou que la Tunisie maintient des canaux de partenariat et de coopération avec tous ses partenaires sans rejeter l’un au profit de l’autre.

Il a souligné que la sécurité, la stabilité du pays et la protection des groupes sociaux les plus vulnérables sont des priorités. Ammar a également exprimé la disponibilité de la Tunisie à dialoguer avec divers partenaires, y compris le Fonds monétaire international, soulignant que ce dernier doit être au service des pays.

En abordant la crise migratoire en Méditerranée, Ammar a insisté sur la nécessité d’une approche globale impliquant toutes les parties concernées pour traiter les causes sous-jacentes de la situation actuelle.

Il a également mis en avant la convergence des points de vue de la Tunisie et de la Russie sur des questions internationales et régionales majeures. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a exprimé le soutien de la Russie aux réformes politiques initiées par le président Kaïs Saïed en Tunisie.

Sur le plan économique, les deux pays ont manifesté leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des hautes technologies et du nucléaire civil. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie ont atteint 1,2 milliard de dollars au cours de la première moitié de l’année 2023. Il a été convenu d’augmenter les achats de produits tunisiens, particulièrement agricoles et textiles, et de rétablir le nombre de touristes russes en Tunisie.

En outre, les achats de céréales russes par la Tunisie seront augmentés. A noter que la PDG de l’Office des céréales a fait partie de la délégation accompagnant le ministre des Affaires étrangères lors de cette visite à Moscou.

