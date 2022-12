Abir Moussi annonce que le PDL portera plainte contre tous les candidats aux Ã©lections lÃ©gislatives

Abir Moussi annonce que le PDL portera plainte contre tous les candidats aux élections législatives

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi a annoncé, ce vendredi lors d’une conférence de presse, que son parti est en train de former un dossier afin de présenter une plainte contre tous les candidats aux élections législatives et également contre le président de la République, la cheffe du gouvernement, la ministre des Finances, et l’Instance des élections (ISIE) et son directeur exécutif.

Elle a également appelé les organisations internationales à boycotter l’observation de ces élections considérant qu’il s’agit « d’un processus illégitime ».

Gnetnews