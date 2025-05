Abir Moussi dénonce une « détention arbitraire » après avoir purgé sa peine

Dans une lettre rendue publique ce lundi 26 mai 2025, la cheffe du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, affirme avoir purgé l’intégralité de sa peine de prison de seize mois et dénonce son maintien en détention comme étant illégal et arbitraire.

L’ancienne députée, figure de l’opposition politique, s’adresse dans ce message à l’opinion publique nationale et internationale. Elle soutient qu’aucune décision judiciaire en vigueur ne justifie désormais sa présence en prison. Selon elle, les deux mandats de dépôt qui la visaient dans d’autres affaires ont expiré, les juridictions compétentes ayant statué sans les renouveler.

« À partir du 26 mai 2025, l’administration pénitentiaire ne dispose plus d’aucun fondement légal pour me maintenir en détention », écrit-elle dans sa lettre. Elle qualifie cette situation de « rétention arbitraire » et appelle les autorités à respecter la légalité.

Abir Moussi dit avoir mandaté ses avocats pour alerter officiellement plusieurs institutions tunisiennes, dont la présidence de la République, le ministère de la Justice et l’administration des prisons, ainsi que des organisations de défense des droits humains, tunisiennes et internationales. Elle tient responsables les autorités judiciaires, administratives et politiques de ce qu’elle considère comme une atteinte à ses droits fondamentaux : « Je les rends responsables de chaque minute de détention illégale », affirme-t-elle.

L’opposante appelle à une mobilisation urgente pour faire cesser ce qu’elle considère comme une violation manifeste de l’État de droit.

