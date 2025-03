Absences et irrégularités au ministère: Le ministre de l’Emploi annonce des mesures disciplinaires

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued, a effectué ce jeudi 6 mars 2025 une visite inopinée aux services centraux de son département, situés sur l’avenue de la Liberté et la rue de Cologne à Tunis. Cette descente surprise visait à vérifier la présence des agents et le respect des horaires administratifs.

Lors de son passage, le ministre a constaté plusieurs manquements, dont des absences injustifiées, des départs anticipés et une non-application du système électronique de contrôle des présences.

Face à ces dysfonctionnements, il a ordonné des sanctions disciplinaires contre les agents en infraction et demandé aux cadres responsables de rendre des comptes sur ces défaillances.

Dans le cadre du resserrement des procédures, Riadh Choued a annoncé l’activation du système électronique de pointage à partir du lundi 10 mars 2025. Cette mesure vise à garantir une meilleure gestion du temps de travail et à renforcer la transparence dans le suivi des effectifs.

Gnetnews