Accident ferroviaire en Inde: plus de 50 morts et 300 blessÃ©s

Accident ferroviaire en Inde: plus de 50 morts et 300 blessés

Vendredi, un accident ferroviaire dans l’est de l’Inde a entraîné la mort d’au moins 50 personnes et fait 300 autres blessées, selon les responsables et les médias. Le Coromandel Express, un train de passagers reliant Calcutta à Madras, a déraillé et s’est renversé sur la voie opposée dans le district de Balasore, dans l’État d’Odisha. De nombreux passagers sont restés piégés à l’intérieur du train, ont rapporté les médias locaux.

Des équipes de secours sont actuellement sur les lieux de l’accident et le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exprimé sur Twitter son soutien en déclarant que « toute l’aide possible » était apportée aux victimes.

H. K. Dwivedi, secrétaire en chef de l’État du Bengale-Occidental, a qualifié l’accident de « grave ». Les responsables de la compagnie South Eastern Railway, qui ont préféré garder l’anonymat, craignent un bilan encore plus lourd, bien que le nombre exact de victimes n’ait pas été divulgué.

Archana Joshi, directeur général de South Eastern Railway, a déclaré à Reuters : « Je ne peux pas fournir de détails ou de bilan des victimes pour le moment. Je me trouvais à Delhi et je me suis immédiatement rendu sur les lieux de l’accident ». Il a également ajouté que des équipes de secours provenant de Kharagpur et d’autres gares voisines étaient déjà sur place.

Cet accident ferroviaire est une tragédie qui a causé de nombreuses pertes humaines et des blessures importantes. Les autorités et les équipes de secours s’efforcent de fournir l’assistance nécessaire aux victimes et de comprendre les causes de l’accident.

