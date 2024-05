ActivitÃ©s pÃ©riscolaires : Nouvelles directives du ministÃ¨re de l’Ã‰ducation

Activités périscolaires : Nouvelles directives du ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation a publié ce lundi 20 mai 2024 un communiqué détaillant les activités périscolaires autorisées dans les locaux des établissements d’enseignement, incluant les écoles primaires, les écoles préparatoires et les instituts, en dehors des heures de classe.

Ces activités englobent les élections nationales et les campagnes sanitaires organisées par le ministère de la Santé, telles que les vaccinations. Des activités culturelles et sportives peuvent également être menées en partenariat avec d’autres ministères et en coordination avec les services du cabinet du Chef du gouvernement.

Il est également permis d’utiliser les espaces des établissements d’enseignement pour organiser des activités conjointes avec des associations agréées par le ministère de l’Éducation, à l’exclusion des autres associations. De plus, des conférences électorales des syndicats de base peuvent être tenues avec l’autorisation des délégués régionaux à l’éducation.

Gnetnews