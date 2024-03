Affaire Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi : Le comité de défense demande la transparence du procès

Le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a émis un communiqué le mercredi 6 mars 2024, exhortant le Tribunal à rendre publiques les audiences et à garantir un accès libre aux journalistes et à la société civile.

Le comité a exprimé sa préoccupation face à la fermeture des portes des salles d’audience, considérant que cela constitue une violation des principes d’un procès équitable. Il a également déclaré son intention de boycotter la prochaine et dernière audience prévue le 8 mars si les journalistes continuent d’être empêchés de couvrir le procès.

Il est à noter que le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis a récemment décidé d’exiger une autorisation pour les journalistes couvrant le procès de l’affaire Chokri Belaïd, citant des considérations organisationnelles et logistiques comme justification de cette mesure.

Gnetnews