Affaire Sihem Ben Sedrine : l’examen reporté à septembre

28-08-2025

La chambre d’accusation spécialisée en affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter à septembre prochain l’examen du dossier concernant Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD).

Cette affaire est liée à un accord conclu par l’IVD avec un particulier ainsi qu’au rapport y afférent. Le juge d’instruction du pôle judiciaire financier avait auparavant émis un mandat de dépôt à l’encontre de Sihem Ben Sedrine, avant qu’elle ne soit remise en liberté. Elle demeure toutefois sous contrôle judiciaire dans ce dossier.

