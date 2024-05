Affaires sociales: Augmentation des transferts financiers pour soutenir les services de santÃ©

Affaires sociales: Augmentation des transferts financiers pour soutenir les services de santé

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Ministère des Affaires Sociales annonce une augmentation des transferts financiers. Ainsi, a la fin du mois d’avril 2024, les paiements au titre des créances facturées auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ont été doublés, au bénéfice des hôpitaux publics, de la Pharmacie Centrale, de l’hôpital militaire de Tunis, des prestataires de services de santé du secteur privé, et des assurés sociaux ainsi que des cliniques de dialyse.

Le Ministère des Affaires Sociales, par l’intermédiaire de la CNAM, a réglé un total de 382,8 millions de dinars en faveur de tous les affiliés de la caisse, répartis comme suit :

– 54,8 millions de dinars pour le règlement des créances des assurés sociaux, y compris les remboursements des contributions des assurés pour l’achat de médicaments.

– 214 millions de dinars pour le paiement des créances facturées aux hôpitaux publics et militaires ainsi qu’à la Pharmacie Centrale.

– 114 millions de dinars pour le règlement des créances facturées aux divers prestataires de services de santé dans le secteur privé, incluant les pharmaciens, les médecins, les centres d’imagerie médicale, les laboratoires biologiques, les physiothérapeutes, les cliniques privées, ainsi que les fournisseurs d’équipements médicaux et les centres de dialyse.

Pour améliorer encore les services offerts et les rapprocher des assurés sociaux, le Ministère des Affaires Sociales annonce également la suppression des comités médicaux centraux au niveau des régions, et le transfert de l’étude et de la décision des dossiers suivants aux structures régionales et locales de contrôle médical :

– Liste préliminaire des médicaments spécifiques,

– Équipements médicaux,

– Interventions médicales au niveau cardiaque,

– Dialyse péritonéale,

– Reconnaissance de la maladie professionnelle,

– Tomographie par émission de positons (Pet Scan).

