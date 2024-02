Ahmed Hachani supervise une réunion pour préparer le programme des ministères en vue du mois de Ramadan

Ce mardi 13 février, le Chef du gouvernement, Hachani, a présidé une réunion ministérielle approfondie au Palais du Gouvernement à la Kasbah, axée sur la préparation des programmes ministériels en prévision du mois de Ramadan de l’année 2024.

Les ministres de l’Intérieur, des Affaires sociales, du Commerce et du Développement des Exportations, de l’Agriculture et des Ressources en Eau et de la Pêche Maritime, de la Santé, des Transports, du Tourisme, des Affaires Religieuses, ainsi qu’un représentant du ministère de la Culture ont présenté les programmes de travail de leurs départements respectifs pour le mois sacré.

Lors de cette réunion, plusieurs décisions importantes ont été annoncées, notamment :

Aide financière pour les familles nécessiteuses : Une série d’aides financières, totalisant 20,4 millions de dinars, a été approuvée en faveur de 340 000 familles défavorisées, avec un montant de 60 dinars par famille. Une aide de même valeur sera également accordée à l’occasion de l’Aïd al-Fitr.

Augmentation de l’allocation Ramadan : La valeur de l’allocation Ramadan pour les familles à faible revenu non bénéficiaires d’aides a été augmentée à 100 dinars, pour un montant total de 4,5 millions de dinars. De plus, le nombre de bénéficiaires du programme d’interventions de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale sera augmenté.

Approvisionnement du marché en produits essentiels : Il a été souligné l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement du marché en produits de base, renforcer la coordination entre les parties concernées, et intensifier les équipes de surveillance économique.

Renforcement des points de vente à travers la Tunisie : Les points de vente directs du producteur au consommateur seront renforcés dans toutes les régions de la Tunisie.

Sensibilisation des consommateurs : Des activités de sensibilisation seront intensifiées pour encourager les comportements sains dans le commerce alimentaire et la prévention des risques associés.

Programme de surveillance pour la sécurité des produits alimentaires : Un programme de surveillance spécifique pour contrôler la sécurité des produits alimentaires à toutes les étapes de la chaîne a été approuvé, avec des mesures dissuasives conformes aux lois et réglementations en vigueur.

Modification des horaires de transport : Les horaires des voyages en bus et en train seront ajustés en prévision de l’augmentation de l’activité pendant le mois de Ramadan.

Renforcement de la sécurité et de la vigilance : Une surveillance sécuritaire accrue, un renforcement de la vigilance et une préparation accrue des forces et des moyens seront mis en place pour assurer la sécurité des événements organisés pendant ce mois sacré.

Diversification des activités religieuses et culturelles : Des programmes religieux variés, tels que des conférences, des débats et des compétitions religieuses, seront organisés au niveau national, régional et local. Les activités culturelles seront également diversifiées avec des expositions, en tenant compte de la célébration des Journées des Industries Traditionnelles et du Costume National le 16 mars 2024.

Programme pour dynamiser la Médina de Tunis : Un programme spécial visant à illuminer les circuits touristiques et les monuments religieux dans le cadre de l’événement « Illumine la Ville » dans sa troisième édition a été approuvé. L’objectif est de soutenir l’activité culturelle et touristique, ainsi que de promouvoir le tourisme intérieur sous le slogan « Tounes Lik ».

