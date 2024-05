Aïd al-Adha prévu pour le 16 juin 2024 selon les calculs astronomiques de la Cité des sciences de Tunis

D’après les calculs astronomiques annoncés par la Cité des sciences de Tunis, l’Aïd al-Adha devrait être célébré le dimanche 16 juin 2024, le vendredi 7 juin 2024 marquant potentiellement le premier jour du mois de Dhou al-Hijjah 1445.

Dans un communiqué publié mercredi, la Cité des sciences a précisé que le Diwan al-Ifta de la République tunisienne est la seule autorité officielle habilitée à annoncer le début des mois lunaires et les occasions religieuses. L’institution a expliqué que l’observation du croissant lunaire à Tunis dans la nuit de jeudi à vendredi ne sera pas possible.

Elle a souligné que le vendredi 7 juin pourrait correspondre au premier jour du mois de Dhou al-Hijjah 1445. L’observation du croissant sera impossible, que ce soit avec un télescope ou à l’œil nu, dans le sud de l’Europe, le nord et le centre de l’Afrique, le sud et l’extrême nord de l’Amérique, et impossible depuis l’extrême sud de l’Amérique, le sud de l’Afrique et tout le continent asiatique. Elle ne sera possible qu’à l’aide d’un télescope à partir du centre et du nord de l’Amérique.