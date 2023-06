Al-Azhar al-Shareef salue la position de Poutine envers le Coran, et la réaction des pays arabo-musulmans

Al-Azhar al-Shareef a salué « la position courageuse du président russe, Vladimir Poutine, pour avoir porté le Saint-Coran, défendu les symboles sacrés des musulmans, et exprimé son respect à l’Islam. »

Poutine a reçu un exemplaire du Coran en tant que cadeau, lors de sa visite au Daghestan jeudi, rapportent les médias russes.

Le fait de bafouer le Coran est un crime en Russie, Moscou respecte le livre sacré des musulmans, a-t-il souligné, cité par l’agence de presse russe.

« Le patriarche de Russie nous dit souvent que les musulmans sont nos frères, et c’est le cas pour nous », a-t-il assuré.

« Ceci renforce l’unité de notre peuple, dont les nationalités sont multiples, et les communautés diverses, mais nous sommes un seul peuple ». (…). « Ceci est sacré pour les musulmans, mais il l’est aussi pour les autres. Nous savons que dans d’autres pays, ils se comportent d’une manière différente , il y en a ceux qui ne respectent pas le sentiment religieux des gens, et disent que ce n’est pas un crime ».

« Brûler le coran est un crime dans notre pays, selon la constitution et selon l’article 282 du code des sanctions, c’est un crime », a-t-il indiqué.

Al-Azhar Al-Shareef a, par ailleurs, salué la position du Maroc, de la Jordanie et des Emirats arabes unis pour « leur position honorable envers les violations suédoises envers le Saint-Coran, en convoquant les ambassadeurs de Suède dans leur pays respectifs, et en formulant une protestation officielle ».

Al-Azhar appelle à plus de véhémence en matière de défense du Saint Coran, et des symboles sacrés des musulmans, et d’encourager les pays musulmans à prendre des positions analogues, et claires pour rejeter ces agissements qui ne peuvent donner lieu qu’à plus de fanatisme et de haine, et semer la discorde et le mal.

Cet autodafé du Coran qui n’est pas le premier en Suède, s’est produit le mercredi 28 juin, jour de la célébration de l’Aïd el-Idha, devant la grande mosquée de Stockholm.

La Tunisie a dénoncé ce crime, rejetant la violence, la haine et l’extrémisme, et appelant à faire valoir les valeurs de modération, de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples.

