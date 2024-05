Alerte au mildiou : Le ministÃ¨re de l’Agriculture appelle Ã  la vigilance

Alerte au mildiou : Le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche met en garde contre l’émergence du mildiou, un parasite menaçant les cultures de pommes de terre, de tomates de saison, de vignes et de cucurbitacées en raison de conditions climatiques favorables.

Dans un communiqué paru ce jeudi, le ministère a exhorté les producteurs de légumes et de vignobles à entreprendre des traitements préventifs en utilisant des fongicides autorisés. Cette mesure est indispensable pour prévenir cette maladie épidémique, connue pour sa propagation rapide et les pertes significatives qu’elle peut causer.

Le ministère recommande également une vigilance accrue et une surveillance régulière des cultures. Il est conseillé aux agriculteurs de retraiter leurs cultures chaque fois que les conditions climatiques favorisent l’apparition du mildiou.

Les agriculteurs doivent également prendre en compte la durée d’efficacité des pesticides précédemment utilisés et respecter la rotation entre les différentes familles chimiques autorisées. Cette précaution est essentielle pour éviter que le champignon responsable du mildiou ne développe une résistance à un traitement spécifique.

Pour plus d’informations et des explications détaillées, le département indique que les agriculteurs sont invités à contacter les bureaux régionaux et centraux du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Gnetnews