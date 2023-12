Alerte Météo: Autoroute bloquée entre Sousse et Sfax, la Garde Nationale appelle à la prudence

La Garde nationale lance un appel à la vigilance des usagers de la route face aux conditions météorologiques difficiles, suite aux importantes précipitations enregistrées dans tout le pays. Dans un communiqué, la direction générale de la Garde nationale recommande aux conducteurs de s’adapter à la météo en ajustant leur vitesse, en respectant les distances de sécurité et en utilisant les feux appropriés.

Par ailleurs, la Garde nationale informe qu’en raison des fortes pluies survenues dimanche soir, le trafic est bloqué juste après le péage de Sousse en direction de Sfax. Cette perturbation a entraîné une montée des eaux et une accumulation de sable sur la route. Bien que le passage soit possible, la Garde nationale encourage la prudence et exhorte les usagers de la route à rester éloignés des cours d’eau et des zones susceptibles d’être touchées par des crues. Il est fortement déconseillé de traverser ces zones en voiture ou à pied.

Gnetnews