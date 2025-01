Ali Jmal n’est plus un joueur de l’ES Sahel !

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines. Maintenant, c’est officiel. Le gardien de but Ali Jmal n’est plus un joueur de l’Etoile Sportive du Sahel. Le keeper a rompu son contrat unilatéralement suite à une décision de la Fédération tunisienne de football. Le gardien s’était plaint depuis quelque temps des retards de versements de ses salaires et a d’ailleurs déposé plainte contre l’ESS.

GnetNews