Ammar reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Mauritanie en Tunisie

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a reçu ce vendredi 01er décembre 2023 au siège du ministère, Sidi Ali Ould Sidi Ali, qui lui a remis une copie de ses Lettres de Créance en tant que nouvel ambassadeur de Mauritanie en Tunisie.

Le ministre a exprimé, à cette occasion, ses vœux de réussite au nouvel ambassadeur, affirmant la disponibilité du Ministère à lui fournir toutes les facilités, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La rencontre a porté, également, sur la profondeur des liens fraternels entre la Tunisie et la Mauritanie, et la volonté commune de hisser les relations de coopération bilatérale au plus haut niveau pour servir les intérêts des deux pays frères.