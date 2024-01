Ammar rencontre 50 nouveaux jeunes diplomates et les appelle au sÃ©rieux et Ã  la persÃ©vÃ©rance pour servir la diplomatie tunisienne

Ammar rencontre 50 nouveaux jeunes diplomates et les appelle au sérieux et à la persévérance pour servir la diplomatie tunisienne

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a rencontré, hier mercredi 03 janvier 2024, au siège du ministère, les membres de la 24ème promotion de l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis, qui ont passé avec succès les examens du concours national des Secrétaires des Affaires Étrangères.

Le ministre a souhaité la bienvenue aux 50 nouveaux jeunes diplomates, femmes et hommes, titulaires de diplômes universitaires dans diverses disciplines, les félicitant d’avoir rejoint le service diplomatique, leur souhaitant plein de succès dans leurs futures responsabilités, les appelant à travailler sérieusement, à persévérer et à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de contribuer à la promotion de la diplomatie tunisienne, et de faire de leur mieux pour hisser le drapeau de la Tunisie et représenter notre pays au mieux dans les instances internationales, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Le ministre a, également, souligné l’importance pour les diplomates d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en vue de s’engager dans la vie diplomatique, servir les intérêts des Tunisiens à l’étranger et défendre les intérêts de la Tunisie conformément aux constantes de la politique étrangère tunisienne, et dans le cadre du maintien de l’indépendance de la prise de décision nationale et de l’interaction d’égal à égal avec tous les pays et organisations partenaires.

Les membres de cette promotion auront l’honneur de recevoir une formation théorique à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis, qui démarrera prochainement ses activités, en plus de recevoir une formation pratique à travers un stage au sein de diverses structures de l’administration centrale du ministère, a-t-il expliqué.

Les nouveaux diplomates ont exprimé, pour leur part, leur honneur et leur fierté de rejoindre le ministère, ce qui représente la réalisation d’un rêve d’enfance pour beaucoup d’entre eux. Ils ont également salué la bonne organisation du concours, soulignant leur détermination à déployer le maximum d’efforts pour servir la Tunisie et défendre ses intérêts ainsi que ceux de ses citoyens à l’étranger