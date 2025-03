Angleterre : Fulham Ã©carte Man Utd de la Cup

Angleterre : Fulham écarte Man Utd de la Cup

Le 5e tour de FA Cup qui opposait Manchester United à Fulham s’est finalement décidé au cours de la séance de tirs au but. Après les échecs de Victor Lindelöf et de Joshua Zirkzee dans la séance est donc sort vainqueur et rejoint les quarts de finale de la FA Cup. Les deux équipes s’étaient séparées au bout de la prolongation sur le score de 1-1. C’est une nouvelle désillusion pour MU, actuellement 14e de la Premier League.