Annonce des appels d’offres pour le projet de la CitÃ© mÃ©dicale de Kairouan

Annonce des appels d’offres pour le projet de la Cité médicale de Kairouan

Dans le cadre du suivi des conclusions du Conseil ministériel restreint sur le projet de la Cité Médicale « Les Aglabides » de Kairouan, qui s’est tenu le 3 avril 2024, et concernant la délégation du Ministère de l’Équipement et de l’Habitat pour la réalisation des différents contrats liés à ce projet, la Direction de l’Urbanisme, en coordination avec les services compétents du Ministère, a préparé les dossiers d’appels d’offres et les consultations relatives au projet.

À cet égard, une annonce a été faite sur la plateforme d’achat public « TUNEPS » pour ce qui suit :

– L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) daté du 16 avril 2024 pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant à diagnostiquer l’emplacement du terrain, à définir le programme fonctionnel optimal du projet, ainsi que les composantes et les éléments qui lui confèrent une compétitivité internationale et régionale, notamment dans le domaine des services de santé hospitaliers, en analysant les aspects techniques, économiques et les méthodes de financement possibles pour sa réalisation dans les meilleurs délais, à travers la sélection d’une hypothèse de développement préliminaire accompagnée d’un calendrier d’exécution. La date limite de réception des offres a été fixée au 23 mai 2024.

– La consultation concernant l’étude d’impact initial sur les caractéristiques techniques du projet et ses effets sur la pollution de l’eau, du sol et de l’air (Étude d’Impact) datée du 30 avril 2024, avec pour date limite de réception des offres le 21 mai 2024.

– L’appel d’offres relatif à l’étude hydraulique daté du 30 avril 2024, avec une date limite de réception des offres fixée au 30 mai 2024.

– La consultation sur l’étude de la perméabilité du site du projet et des terrains adjacents, datée du 10 mai 2024, avec une date limite de réception des offres fixée au 28 mai 2024.

