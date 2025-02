Annulation de la grÃ¨ve Ã  La Poste tunisienne aprÃ¨s un accord avec les autoritÃ©s

Annulation de la grève à La Poste tunisienne après un accord avec les autorités

La grève prévue par les agents de la Poste Tunisienne les 25 et 26 février 2025 a été annulée et non reportée, a annoncé Habib Mizouri, secrétaire général de la Fédération de La Poste.

S’exprimant sur Jawhara FM, il a précisé qu’un accord avait été conclu avec les autorités la veille, aboutissant à la prise en compte de plusieurs revendications des agents.

Les principaux engagements de l’accord:

-Adoption d’un statut : prévue en mars par le conseil d’administration.

-Promotions : mises en application cette semaine.

-Création d’une assurance maladie : les procédures seront finalisées dans un délai de six mois.

Cependant, le ministère des Technologies de l’information a rejeté la création d’un fonds social au profit des agents, a précisé le syndicaliste. L’accord a été signé en présence des ministères de tutelle et des Affaires sociales.

Habib Mizouri a également souligné que la fermeture de certains bureaux et l’adoption d’horaires réduits étaient dues à un manque de personnel, aggravé par le non-remplacement des agents partis à la retraite.

Concernant la création d’une banque postale, il a dénoncé l’influence de certains lobbies qui freineraient ce projet par crainte de perdre leur clientèle.

Pour rappel, la grève sectorielle devait débuter le 24 février à 18h et se poursuivre jusqu’au 26 février à la même heure.

Gnetnews