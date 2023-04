Antonio Tajani évoque « une progression dans la bonne direction » au sujet de la Tunisie

Le vice Premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a fait état « d’une progression dans la bonne direction, au sujet de la Tunisie, où il faudrait empêcher un effondrement financier ».

Lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une réunion ministérielle sur les balkans occidentaux, Tajani a évoqué « une position plus ouverte de la part de la communauté internationale », rapporte l’agence de presse italienne AKI.

En réponse à une question sur le crédit attendu du FMI à la Tunisie, il a rétorqué, « il me semble que la situation est actuellement plus favorable de la part des Etats-Unis et de la France, et aussi de la partie européenne, après la récente visite du commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni ».

Il a, par ailleurs, souligné que « l’Italie est disposée à octroyer une aide de 100 millions d’euros à la Tunisie, dont 50 millions d’euros aux petites et moyennes entreprises ».

Et de poursuivre : « nous sommes en contact permanent avec le gouvernement tunisien, il est nécessaire d’aider ce pays, comme il est, en même temps, important de mettre en œuvre les réformes ».

« Rome a proposé d’assortir le déblocage des tranches du crédit du FMI (1.9 milliards de dollars), à un processus de réformes pas à pas », a-t-il déclaré.

Gnetnews