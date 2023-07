Antonio Tajani insiste sur l’importance d’un accord global européen sur la Tunisie

Le vice-président du conseil des ministres, et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a affirmé l’importance d’un accord global au sujet de la Tunisie, au niveau européen.

Tajani s’exprimait, ainsi, dans sa réponse hier, lundi 03 juillet, à la question d’un journaliste sur le refus de la Pologne et de la Hongrie, du principe de solidarité et de partage des charges pour la réimplantation et le soutien financier aux pays européens qui sont aux prises avec des pressions migratoires ; un refus ayant empêché la parution de la déclaration finale au terme du Sommet européen, au sujet de la gestion du dossier de la migration, ce qui a été considéré comme étant un coup pour les efforts du gouvernement italien, rapporte l’agence de presse italienne, AKI.

Le chef de la diplomatie italienne a dit apprécier les propos du président du Conseil européen, Charles Michel, au sujet du report d’un accord. « Je suis persuadé qu’il est possible de convaincre la Hongrie et la Pologne de parvenir à un accord. Je Compte sur l’habilité de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en matière de médiation, étant entendu que le président polonais appartient à la même famille européenne », en allusion au groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR) ; un groupe de droite au sein du parlement européen.

Tajani a, encore, souligné que le règlement de la question migratoire est essentielle pour l’ensemble de l’Europe, et non seulement pour l’Italie, et nous nous battons pour venir à bout des trafiquants des êtres humains.

Le responsable italien a, par ailleurs, ajouté que « l’Italie est un pays de transit, étant donné que l’on accueille, en premier, les migrants, il faut que l’on fasse l’objet de la solidarité des autres ».

L’affaire migratoire n’est pas italienne, grecque ou maltaise, étant les trois pays les plus exposés aux afflux des migrants (pays de première ligne, ou de première entrée), il s’agit, néanmoins, d’une affaire européenne », a-t-il indiqué.

