Antonio Tajani propose un financement Ã  la Tunisie en Ã©change de rÃ©formes Ã©conomiques et politiques

Antonio Tajani propose un financement à la Tunisie en échange de réformes économiques et politiques

Lors du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne ce lundi, l’Italie a proposé à la Tunisie un financement en échange de réformes économiques et politiques.

Aux vues de la hausse de l’immigration irrégulière, le gouvernement italien a exhorté Bruxelles à faire davantage pour réduire ce phénomène.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que la Tunisie était un pays clé pour la stabilité en mer Méditerranée et en Afrique du Nord et qu’il espérait un accord entre Tunis et le Fonds monétaire international.

Les ministres réunis n’ont pris aucune décision quant à la situation en Tunisie. Un diplomate haut placé, qui a choisi de rester anonyme, a souligné la difficulté de la situation : « Nous ne voulons pas que ce pays s’effondre, car cela aurait des répercussions négatives, notamment sur la question migratoire. Cependant, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, car cela ne ferait qu’accentuer l’instabilité du pays et créer le même résultat que nous cherchons à éviter ».

Le responsable de la migration de l’Union européenne, accompagné des ministres français et italien, se rendra en Tunisie cette semaine, tandis que les ministres belges et portugais s’y rendront du 9 au 11 mai.

