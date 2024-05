Appel urgent du bâtonnier des avocats tunisiens au président Saïed : « Rétablir l’ordre et garantir une justice équitable »

Le bâtonnier de l’Ordre national des avocats tunisiens, Hatem Mziou, a lancé un appel pressant au président de la République, Kais Saïed, lors d’une conférence de presse tenue ce matin, pour intervenir rapidement afin de « rétablir l’ordre ».

Mziou a clarifié : « Nous n’avons aucun différend avec le chef de l’État, qui m’a personnellement assuré, lors de notre dernier échange, de son respect pour notre profession. Nous dénonçons les mesures collectives et nous défendons le principe d’un procès équitable, avec le plein respect de l’Ordre des avocats et sans recours à la force. »

Il a ajouté : « Ce qui s’est passé à la Maison de l’avocat est inacceptable, quel message veut-on nous adresser ? (…) nous n’avons jamais dit que nous étions contre l’État. Bien au contraire, nous sommes avec un État qui respecte la loi et les institutions et nous appelons à une justice équitable et indépendante. Personne n’est au-dessus de la loi certes, mais personne n’est non plus en dessous de la loi. »

Cette conférence de presse survient dans le contexte de l’assaut de la Maison de l’avocat samedi et lundi derniers, lors desquels les avocats Sonia Dahmani et Mahdi Zagrouba ont été arrêtés.

Gnetnews