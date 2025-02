Approvisionnement du marchÃ© en produits de base : Le ministre du Commerce annonce des mesures pour le Ramadan

Approvisionnement du marché en produits de base : Le ministre du Commerce annonce des mesures pour le Ramadan

Lors d’une audition au Parlement, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé l’arrivée de 6 000 tonnes d’huile végétale subventionnée d’ici la fin février 2025. Ces quantités seront mises en distribution dès le mois de Ramadan, en parallèle avec la mise en place d’un programme de vente d’huile d’olive à prix préférentiel.

S’exprimant devant la commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement, Abid a assuré que son département veille à garantir un approvisionnement régulier en produits de base tels que le sucre, le thé, le café, le riz, le lait et ses dérivés. Il a également souligné que cette période coïncide avec un pic de production de certains produits, facilitant ainsi la couverture des besoins du marché.

Toutefois, le ministre a alerté sur d’éventuelles tensions dans l’approvisionnement en pommes de terre, tomates et piments, tout en précisant que la production locale de fruits, notamment les agrumes, les dattes et les pommes, devrait permettre de compenser certains déséquilibres. Il a également évoqué la nécessité de permettre aux commerçants privés d’importer des bananes et de constituer un stock stratégique d’œufs pour assurer une stabilité de l’offre durant le mois saint.

Gnetnews