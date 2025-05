ARP: Adoption d’un prêt pour la réhabilitation de la route nationale 20 à Gabès

Le lundi 26 mai 2025, sous la présidence d’Ibrahim Bouderbala, l’Assemblée des représentants du peuple a tenu une séance plénière en présence du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, accompagné de son équipe. À l’ordre du jour figurait l’examen et le vote d’un projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de prêt conclu le 20 février 2025 entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Ce prêt vise à financer le projet d’extension et de réhabilitation de la route nationale n°20 dans le gouvernorat de Gabès.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de développement en renforçant les infrastructures routières, un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie des citoyens et stimuler la dynamique économique, particulièrement dans les régions intérieures. La route nationale 20, longue de 73 kilomètres entre les localités de Fouar et Reguem Metoug, relie plusieurs gouvernorats du sud-est (Medenine, Gabès, Kebili, Tozeur) tout en facilitant l’accès aux ports et aux frontières, favorisant ainsi le commerce et les échanges avec l’Algérie voisine.

Le projet vise à améliorer la qualité de la chaussée, à renforcer la sécurité routière et à garantir de meilleures conditions de circulation, tout en contribuant à la transformation des zones concernées, historiquement désertiques, en espaces agricoles et touristiques dynamiques.

Lors du débat parlementaire, les députés ont souligné plusieurs points :

-L’importance de maintenir un équilibre respectueux entre les pouvoirs législatif et exécutif pour servir au mieux l’intérêt public.

-La nécessité de poursuivre les projets d’aménagement routier pour lever l’isolement des zones rurales et attirer les investissements.

-L’urgence de réduire la dépendance excessive aux emprunts étrangers en valorisant les ressources nationales et en renforçant l’autonomie économique.

-L’appel à une meilleure planification régionale tenant compte du nouveau découpage territorial pour assurer un développement équitable.

-L’importance de moderniser l’administration et d’améliorer l’efficacité dans le suivi des projets, en évitant les retards constatés sur plusieurs chantiers.

-L’accent mis sur la qualité des infrastructures comme moteur du développement économique local.

Répondant aux interventions, le ministre Samir Abdelhafidh a rappelé que ce projet de réhabilitation routière s’inscrit dans la volonté de renforcer les connexions Est-Ouest et de désenclaver les régions défavorisées, favorisant ainsi un climat propice à l’investissement et à la croissance sociale et économique. Il a souligné que la croissance économique enregistrée au premier trimestre 2025, à hauteur de 1,6 %, bien que positive, demeure en deçà des ambitions gouvernementales (3,2 %), nécessitant un effort collectif soutenu. Le ministre a insisté sur le rôle clé de la confiance des acteurs économiques et l’adaptation progressive au cadre réglementaire, notamment la réforme des chèques.

Sur les questions soulevées par les députés, le ministre a indiqué que 17 réponses sur 27 questions posées ont été apportées, tandis que les autres sont en cours de traitement. Il a aussi évoqué les efforts pour régler la situation des travailleurs saisonniers de moins de 45 ans, avec un programme de régularisation en plusieurs phases. Concernant les projets retardés, il a reconnu des problèmes liés à la gestion des crédits, aux contraintes du code des marchés publics et aux difficultés rencontrées avec certaines entreprises.

Enfin, le ministre a affirmé que la répartition des financements se fait désormais selon des critères transparents tenant compte de la population, des infrastructures existantes et des indicateurs de développement régional. Il a rappelé que le recensement général des populations sera un outil majeur pour une meilleure planification.

La séance s’est conclue par l’adoption du projet de loi autorisant ce prêt par 102 voix pour, 4 abstentions et 13 voix contre.

