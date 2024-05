ARP: Ibrahim Bouderbela reÃ§oit la cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie

ARP: Ibrahim Bouderbela reçoit la cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie

Ce vendredi 17 mai, au Palais du Bardo, Ibrahim Bouderbala, Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, a accueilli Mme Pilar Morales, Cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie. Étaient également présents M. Azdine Tayeb, vice-président chargé des relations extérieures et de la diaspora, ainsi que des questions migratoires.

Mme Morales a exprimé sa satisfaction quant au dynamisme de la coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe, mettant en avant la volonté européenne de poursuivre et de renforcer ce partenariat. Dans ce cadre, elle a présenté une proposition de nouveau programme de coopération avec l’Assemblée, axé sur la lutte contre la corruption. Elle a souligné l’importance d’élaborer des visions, des objectifs et des plans d’action pour la mise en œuvre de ce programme crucial.

Elle a également évoqué l’importance de renforcer la coopération tuniso-européenne dans divers domaines essentiels, notamment la prévention de la torture, la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, la promotion des droits de l’enfant et la lutte contre la traite des êtres humains. Mme Morales a salué l’adhésion de la Tunisie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, adoptée à Budapest, suite à l’approbation en février dernier par l’Assemblée du projet de loi portant adhésion de la Tunisie à cette convention.

Elle a également exprimé son appréciation pour la participation active de la Tunisie aux différentes structures et institutions de l’Union européenne, rappelant la participation d’une délégation de l’Assemblée au lancement officiel du projet « South Cyber » pour la coopération régionale dans la lutte contre la cybercriminalité, qui s’est tenu en avril dernier au Portugal.

De son côté, M. Ibrahim Bouderbala a souligné l’importance que la Tunisie accorde à ses relations avec les pays européens, se félicitant du dynamisme de la coopération couvrant de nombreux domaines d’intérêt commun, fondamentaux pour une collaboration fructueuse entre les pays de la Méditerranée, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité de la région.

Il a réaffirmé la profonde croyance de la Tunisie dans les valeurs de solidarité et de rapprochement entre les civilisations et les peuples, et son engagement à poursuivre sa coopération avec les pays européens. Il a accueilli favorablement la proposition de programme de lutte contre la corruption, soulignant l’importance de mettre en place des mécanismes et des méthodes pour sa réalisation.

Enfin, il a mis en avant la volonté de la Tunisie de rejoindre diverses conventions de coopération dans différents domaines, rappelant l’approbation par l’Assemblée de l’adhésion à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, témoignant de l’engagement de la Tunisie à soutenir les efforts internationaux dans la lutte contre les cybercrimes et à garantir les droits des personnes et des victimes de ces crimes.

