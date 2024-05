ARP: Kamel Feki auditionnÃ© sur la question de l’immigration irrÃ©guliÃ¨re

ARP: Kamel Feki auditionné sur la question de l’immigration irrégulière

La Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration a tenu, ce lundi 20 mai 2024, une séance d’audition du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki pour discuter de l’aggravation du phénomène de l’immigration irrégulière en Tunisie.

Lors de son intervention, le ministre a souligné la nécessité d’une coopération étroite entre les pouvoirs exécutif et législatif, ainsi que l’importance de la surveillance et du suivi parlementaires des activités du ministère. Il a présenté un aperçu de la situation sécuritaire découlant de l’augmentation des flux de migrants irréguliers, affirmant que la seule solution sécuritaire ne suffirait pas à éradiquer ce phénomène complexe. Il a plaidé pour des approches politiques, économiques, sociales et diplomatiques.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de coordonner les efforts avec les pays voisins et les partenaires européens pour atténuer les impacts de l’immigration irrégulière sur la Tunisie.

Les députés ont apporté des témoignages directs sur la détérioration des conditions sécuritaires, sociales et sanitaires dans plusieurs régions en raison de l’augmentation du nombre de migrants irréguliers. Ils ont évoqué le mystère entourant leur entrée sur le territoire tunisien et leur dispersion dans plusieurs zones. Les députés ont demandé quelle stratégie le ministère comptait adopter pour lutter contre ce phénomène.

En réponse aux questions des députés, Kamel Feki a expliqué que l’immigration est un phénomène mondial résultant des transformations géopolitiques, en particulier de la dégradation des conditions dans plusieurs pays africains. Il a affirmé que la Tunisie a réalisé des avancées significatives pour limiter et contrer l’aggravation de ce phénomène en coordination avec les pays voisins et l’Union européenne, soulignant que la réduction des flux de migrants irréguliers est un objectif commun qui ne peut être atteint que par une coopération et une coordination conjointes.

Gnetnews