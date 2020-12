ARP : Suspension de la plénière consacrée au PLF 2021 suite à une violente bagarre au parlement

La plénière consacrée à l’examen du projet de Loi de Finances pour 2021 a été suspendue, lundi, matin, de suite à une violente bagarre entre des parlementaires à l’extérieur de la salle de la plénière.

Un député de l’Alliance de la dignité aurait agressé physiquement un député du Bloc démocratique.

Au début de cette plénière qui se déroule en présence du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli et du secrétaire d’Etat chargé des finances publiques et de l’investissement, Khalil Chtourou, les députés ont entamé le vote des articles de LF 2021 et ont adopté 8 articles ( de l’article 1 nouveau à l’article 8 nouveau).

