ARP: Une amnistie pour ceux qui ne payent pas les pensions alimentaires ?

Le Bloc national indépendant a déposé, fin février, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) une proposition de loi visant à instaurer une amnistie générale en faveur des personnes ayant des pensions alimentaires et des rentes de divorce impayées. Selon le texte du projet, cette mesure concernerait environ 256 000 personnes.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement travaille sur une réforme du système de pension alimentaire. Lors d’un conseil ministériel restreint tenu le 27 février, il a été décidé de mettre en place un nouveau mécanisme encadrant le versement des pensions alimentaires en cas de divorce. Ce dispositif prévoit notamment la définition des conditions et des procédures d’intervention du fonds de la pension alimentaire, afin d’assurer une prise en charge plus efficace des ayants droit.

Cette proposition de loi suscite d’ores et déjà des débats sur son impact social et juridique, notamment sur la nécessité de concilier soutien aux débiteurs en difficulté et protection des bénéficiaires de ces pensions.

