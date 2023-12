Arrestation de six individus pour appartenance à une organisation terroriste

Dans le cadre d’une opération coordonnée, des patrouilles relevant des services de la lutte contre le terrorisme et des unités de renseignement des districts de la Garde nationale à Tunis, Monastir, Médenine, Mahdia, Ariana et Kairouan, ont réussi à appréhender six individus takfiristes, dont deux femmes, pour leur présumée « appartenance à une organisation terroriste ».

Ces individus ont été soumis à des mandats de dépôt en prison, avec des durées de détention allant d’un à trois ans. Le ministère public a émis des instructions pour prendre les mesures juridiques appropriées à leur encontre, comme indiqué dans un communiqué diffusé dimanche par la Direction générale de la Garde nationale.

Gnetnews