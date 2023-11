Arrestation de Youssef Aouadni : Le secrétaire général adjoint de l’UGTT dénonce une affaire politique

Sami Tahri, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a réagi mercredi 22 novembre 2023 à l’arrestation de son collègue Youssef Aouadni de l’Union régionale du travail à Sfax. Lors d’une intervention téléphonique dans l’émission « Expresso » sur Express FM, Tahri a qualifié les événements d' »hallucinants » et a déclaré que l’affaire avait été instrumentalisée.

Selon Tahri, l’incident découle d’un différend entre un agent et le syndicaliste, lié à la vérification d’une carte de circulation gratuite pour la navette entre Kerkennah et Sfax. Le syndicaliste affirme que l’agent de contrôle est à l’origine de l’obstruction à la navette, contrairement à ce qui a été rapporté.

Tahri a dénoncé l’instrumentalisation de l’affaire, la qualifiant d’affaire politique visant l’Union régionale du travail à Sfax en raison de son influence au sein de la structure syndicale. Il a affirmé qu’il s’agit d’une décision politique claire, soulignant que ceux qui ne soutiennent pas le pouvoir pourraient être ciblés.

Il a également souligné que l’UGTT fait actuellement face à sept affaires, en plus de sanctions disciplinaires et de mutations abusives contre les membres affiliés à l’UGTT. Youssef Aouadni et trois membres du syndicat de base de la Société nouvelle de transport de Kerkennah (Sonotrak) ont été arrêtés et sont accusés, selon l’UGTT, d’association de malfaiteurs dans le but de commettre un attentat touchant à l’intérêt général.

