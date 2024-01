Arrestation d’une personne à Ettadhamen pour « appartenance à une organisation terroriste »

La Direction générale de la garde nationale annonce l’arrestation d’une personne pour liens avec le terrorisme.

Revenant sur les faits dans un communiqué, la DGGN relate qu’une patrouille relevant de l’un des postes de sécurité publique, dans le district de la garde nationale d’Ettadhamen et le district de l’Ariana, est parvenue à appréhender une personne recherchée pour les unités sécuritaires et diverses structures judiciaires, pour « appartenance à une organisation terroriste », et est condamnée à trois ans de prison.

Les dispositions réglementaires nécessaires ont été prises à son sujet, selon la même source.

Gnetnews