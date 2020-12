Arrivée vendredi de masses d’air froid en Tunisie, avec pluies et neige

Les conditions météorologiques sont marquées en fin de journée du vendredi 25 décembre 2020, jusqu’à dimanche 27 décembre par l’installation de masses d’air froid, annonce l’INM dans un bulletin météo rendu public ce jeudi soir.

Des pluies éparses, par moments, orageuses sont prévues au Nord, qui concerneront localement le centre, le sud, et seront intenses au Nord-Ouest.

Les températures seront en baisse sensible dans la plupart des régions, avec des maximales oscillant entre 8 et 13°, et ne dépassant pas les 6° sur les hauteurs.

Les minimales varieront dimanche 27 décembre entre -2° et 2° dans les régions Ouest, et entre 4 et 7° dans le reste des régions.

Une chute de neige est attendue le samedi 26 décembre dans les régions Ouest, notamment les gouvernorats de Kasserine, du Kef, Siliana et Jendouba.

