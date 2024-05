Atelier sur l’Ã©conomie bleue et la lutte contre la pollution plastique en Tunisie

Atelier sur l’économie bleue et la lutte contre la pollution plastique en Tunisie

Ce lundi 27 mai 2024, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, a présidé un atelier de travail visant à présenter une feuille de route dans le cadre du partenariat entre l’État tunisien et la Banque mondiale pour soutenir l’économie bleue et les efforts de lutte contre la pollution plastique sur le littoral et en mer. Cet atelier, intitulé « Vers un avenir meilleur et plus résilient pour la Tunisie grâce à l’économie bleue », a vu la participation d’Alexandre Arrobbio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, ainsi que des représentants d’organisations internationales et des cadres du ministère de l’Environnement.

Lors de la rencontre, les participants ont discuté des investissements actuels en Tunisie pour relever les défis environnementaux et développer les secteurs de l’économie bleue. Ils ont également présenté les mesures prises par le ministère pour des pratiques durables, notamment dans le cadre du plan d’action stratégique « Littoral sans plastique ». Les projets de réhabilitation environnementale dans les domaines côtiers et marins, l’adaptation au changement climatique dans les zones côtières vulnérables aux catastrophes, ainsi que l’utilisation de la méthodologie et des mécanismes de gestion intégrée des zones côtières et la participation communautaire aux solutions basées sur la nature ont été examinés.

La ministre de l’Environnement a affirmé que la lutte contre la pollution plastique et le développement de l’économie bleue sont des priorités pour le ministère, dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique 2035-2050.

Gnetnews