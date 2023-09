Augmentation de 15% à 18% : Le coût des fournitures scolaires pèse sur le budget des citoyens

Le président de l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC), Lotfi Riahi, a déclaré dans une entrevue avec la TAP que le coût des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2023-2024 a connu une augmentation de 15% à 18% par rapport à l’année précédente.

Il a souligné l’augmentation significative des prix, qui a mis une pression financière sur les citoyens qui ont du mal à y faire face. Lotfi Riahi a noté que le coût des fournitures scolaires pour un élève du primaire s’élève à présent à 600 dinars, tandis qu’il atteint 700 dinars pour un élève du secondaire (collégien et lycéen). Il a également suggéré que si les listes de fournitures scolaires étaient rationalisées davantage, ces coûts pourraient être réduits respectivement à 500 et 600 dinars.

En outre, Lotfi Riahi a précisé que les prix des manuels scolaires ont augmenté de 500 millimes, tandis que les prix des cahiers non subventionnés varient entre 6 et 25 dinars, les cartables entre 90 et 120 dinars, et les tenues de sport entre 150 et 200 dinars.

Il a appelé le ministère de l’Éducation à veiller à rationaliser et à standardiser les listes de fournitures fournies aux parents, et à ne pas exiger de cahiers non subventionnés afin de réduire les coûts. De plus, il a souligné l’importance de l’interdiction des cours particuliers en dehors des établissements éducatifs, en notant que les tarifs de ces cours varient entre 250 et 300 dinars par mois.

Gnetnews