Augmentation des infractions économiques pendant les deux premiers jours du Ramadan 2025

Les équipes de contrôle économique du ministère du Commerce et des Exportations ont effectué un total de 7 267 visites de contrôle au cours des deux premiers jours du mois de Ramadan 2025 (samedi et dimanche), avec la participation de 293 équipes. Ces inspections ont permis de relever 1 287 infractions économiques, marquant une augmentation notable de 16 % par rapport à la même période de l’année précédente, où 1 110 infractions avaient été recensées.

Selon la Direction générale de la recherche et de la concurrence économique, les infractions relevées durant ces premières journées du mois saint ont été réparties comme suit : 437 infractions liées aux dépassements de prix et à la formation de monopoles, 646 infractions concernant la transparence des transactions, deux infractions relatives à la manipulation des subventions, ainsi que 202 infractions relatives à la qualité et à la métrologie, principalement en ce qui concerne les balances et machines de pesée.

Les infractions économiques observées pendant ces deux premiers jours se répartissent également par secteur : 845 infractions concernent les produits agricoles et de pêche, 360 portent sur des denrées alimentaires générales, 60 sont liées aux boulangeries, restaurants et cafés, et 22 sont relatives à divers matériaux industriels.

En ce qui concerne les saisies, les autorités ont récupéré 1,3 tonne de légumes et de fruits, 334 litres de lait et 3 tonnes de sucre.

Concernant l’évolution des prix, le ministère du Commerce a souligné que la majorité des produits sont disponibles, contribuant ainsi à la stabilité des prix. Toutefois, des hausses ont été observées sur les prix des piments et des tomates.

Gnetnews