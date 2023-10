Autoroute Tunis/ Jelma : Le transfert des rÃ©seaux des concessionnaires publics Ã  l’examen

Autoroute Tunis/ Jelma : Le transfert des réseaux des concessionnaires publics à l’examen

L’autoroute Tunis/ Jelma était de nouveau, vendredi 29 septembre, au centre d’une séance de travail au ministère de l’Equipement et de l’Habitat, s’agissant, notamment, du transfert des réseaux des concessionnaires publics, au niveau du périmètre dudit projet.

La réunion a planché sur l’accélération du transfert des réseaux des concessionnaires publics au niveau du périmètre du projet de l’autoroute Tunis-Jelma et ses annexes, en présence du PDG de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, et des représentants de la SONEDE, de Tunisie Télécom, de la STEG, des commissariats régionaux de développement agricole des gouvernorats de Kairouan, Ben Arous et Zaghouan, et autres.

Il était question des différents travaux programmés au niveau des huit (08) tronçons du projet, en vue de transférer lesdits réseaux, notamment le raccordement à l’eau, ainsi que la connexion à l’électricité, aux fibres optiques, aux réseaux des CRDA…

L’accent a été mis sur la nécessité de mettre en œuvre un plan d’action, et d’assurer un suivi quotidien en la matière.

La ministre de l’Equipement a appelé à la nécessité d’une coordination continue entre les différents intervenants, appelant à la tenue de séances périodiques avec les concessionnaires publics, en vue de réaliser les travaux dans les délais, avec la qualité requise, en parvenant à des solutions immédiates à tous les éventuels problèmes pouvant survenir pendant la marche des travaux, de manière à éviter tout blocage.

Gnetnews