Baisse de 27 % des accidents de la route en Tunisie au premier trimestre 2025

Les accidents de la route en Tunisie ont enregistré une baisse notable de 27 % au cours du premier trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024, selon la capitaine Samia Masmoud, cheffe par intérim du service de communication routière à l’Observatoire national de la sécurité routière.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), elle a indiqué que 996 accidents ont été recensés entre le 1ᵉʳ janvier et le 27 mars 2025, contre 1 365 l’an dernier sur la même période.

Cependant, malgré cette diminution, le nombre de décès reste stable avec 245 victimes en 2025, contre 244 en 2024. Le nombre de blessés a en revanche chuté de 26 %, passant de 1 800 en 2024 à 1 322 cette année.

Parmi les principales causes des accidents, l’inattention et la distraction arrivent en tête, représentant 40,26 % des cas et 30,20 % des accidents mortels. La vitesse excessive est responsable de 14,66 % des accidents et 22,45 % des collisions fatales, tandis que le non-respect de la voie de droite a contribué à 16,73 % des accidents mortels.

