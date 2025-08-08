Ballon d’Or 2025 : Voici la liste des nominés

Le magazine France Football a communiqué aujourd’hui la liste des nommés pour la cérémonie du Ballon d’Or pour la saison 2024-2025. La cérémonie du Ballon d’Or 2025 sera tenue le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.

Jude Bellingham (Angleterre), Ousmane Dembélé (France), Gianluigi Donnarumma (Italie), Désiré Doué (France), Denzel Dumfries (Pays-Bas), Serhou Guirassy (Guinée), Viktor Gyökeres (Suède), Erling Haaland (Norvège), Achraf Hakimi (Maroc), Harry Kane (Angleterre), Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie), Robert Lewandowski (Pologne), Alexis Mac Allister (Argentine), Lautaro Martinez (Argentine), Kylian Mbappé (France), Scott McTominay (Ecosse), Nuno Mendes (Portugal), Joao Neves (Portugal), Michael Olise (France), Cole Palmer (Angleterre), Pedri (Espagne), Raphinha (Brésil), Declan Rice (Angleterre), Fabian Ruiz (Espagne), Mohamed Salah (Egypte), Virgil Van Dijk (Pays-Bas), Vinicius Junior (Brésil), Vitinha (Portugal), Florian Wirtz (Allemagne), Lamine Yamal (Espagne)